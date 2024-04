È terminato in parità (2-2) l’incontro tra il Latte Dolce e la Nuova Florida, anticipo valido per la penultima giornata del campionato di Serie D (girone G). Un pareggio che per i sassaresi sa di condanna a disputare i playout. La zona salvezza è a due punti in attesa delle gare di domani. Avvio disastroso per i sardi che dopo appena 7’ erano sotto di due reti. Al 5’ il primo gol degli ospiti con Van Rijswijk e due minuti dopo il secondo firmato da Limongelli. Al 15’ i biancocelesti accorciano le distanze con Cabeccia su rigore. Nella ripresa, al 7’ il pareggi di Muscas. Nel finale, Marcangeli ha colpito il palo.

Domani scendono in campo le altre sarde. In programma, alle 15, Atletico Uri-Flaminia, Cassino-Budoni e Romana-Costa Orientale Sarda.

