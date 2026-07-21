Verde Isola, un nuovo centrocampista: arriva Francesco CogoniSi tratta di un centrocampista classe 1996 che si unisce ai recenti acquisti di Moncada, Brignone e Scano
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Continua il mercato della Verde Isola che ufficializza giocatori a tambur battente. Il nuovo colpo è Francesco Cogoni che si unisce alla formazione di Albertino Melis. Si tratta di un centrocampista classe 1996 che si unisce ai recenti acquisti di Moncada, Brignone e Scano.
Per Cogoni una nuova avventura in Prima Categoria che manca dal 2026 dopo l'esperienza al San Marco e gli inizi alla Castor Città di Tortolì. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Jupiter, Sinnai, Frassinetti Elmas e, per l'ultimo, il Burcei in Seconda Categoria.
A centrocampo inoltre, arriva la conferma di Alessio Ibba. La mezz'ala classe '88 farà parte della rosa della Verde Isola per la seconda stagione consecutiva.