Il Latte Dolce ingaggia l'esterno LimbertiIl giocatore toscano proviene dal Prato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Giovane ma già esperto del campionato di serie D, l'esterno Francesco Limberti, 21 anni, approda al Sassari Calcio Latte Dolce.
Nato a Camaiore in provincia di Lucca Limberti è un esterno di centrocampo. Mancino naturale, predilige la fascia sinistra, ma può essere impiegato anche in quella opposta.
Cresciuto nel settore giovanile del Prato, è arrivato fino alla prima squadra collezionando, nonostante la giovane età, 90 presenze ed un gol in Serie D tra campionato e coppa. Abile sia nella fase di copertura che in quella di costruzione, Limberti ha nella corsa e nel dribbling i suoi punti di forza.