Giovane ma già esperto del campionato di serie D, l'esterno Francesco Limberti, 21 anni, approda al Sassari Calcio Latte Dolce.

Nato a Camaiore in provincia di Lucca Limberti è un esterno di centrocampo. Mancino naturale, predilige la fascia sinistra, ma può essere impiegato anche in quella opposta.

Cresciuto nel settore giovanile del Prato, è arrivato fino alla prima squadra collezionando, nonostante la giovane età, 90 presenze ed un gol in Serie D tra campionato e coppa. Abile sia nella fase di copertura che in quella di costruzione, Limberti ha nella corsa e nel dribbling i suoi punti di forza.

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