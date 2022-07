Per la nuova stagione il Lanusei stava cercando un centravanti e lo ha trovato con Álvaro Fernández. Lo spagnolo, classe '94, conosce già l'Eccellenza sarda avendoci già giocato con le maglie di Castiadas (2019-2020, ritrova come compagni Mirco Carboni e Federico Usai) e Guspini (nella passata stagione). In più ha avuto un breve passaggio in Promozione al Villasimius, nel 2020-2021 prima dello stop immediato del campionato a ottobre. "Sono contento di iniziare questa nuova avventura in una società importante come il Lanusei", ha dichiarato dopo la firma. "Troverò dei ragazzi con i quali ho già giocato e con cui mi sono trovato molto bene. Mi impegnerò al massimo per portare la squadra dove merita, spero che il pubblico ci stia vicino e sia un bell'anno". Lunedì Fernández inizierà la preparazione agli ordini del nuovo allenatore Mario Masia, con il raduno e il primo allenamento in vista dell'esordio ufficiale, domenica 21 agosto in Coppa Italia.

