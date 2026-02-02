Continua senza ostacoli la cavalcata del CUS Cagliari in vetta al torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Gli universitari si impongono anche contro Sinnai e allungano a 16 la striscia di vittorie in altrettante partite.

La Capolista. Il quintetto allenato da Marco Benucci vince per 70-54 al termine di una gara non semplice. Sinnai, infatti, parte senza timori reverenziali e chiude il primo quarto sul +9 (13-22 al 10’). Il CUS, però, nella seconda frazione trova maggiore continuità in attacco, efficacia in difesa e ribalta la situazione, portandosi sul 42-34 del 20’. Al rientro dal riposo lungo il margine rimane quasi invariato (52-42 al 30’), prima del nuovo break finale che chiude in conti sul +16 finale. Migliori realizzatori del match sono Poddighe, del CUS, e Oliva, del Sinnai, con 15 punti.

Inseguitrice. Vince e convince la seconda della classe, CMB Porto Torres, che tra le mura di casa si impone nettamente contro la Santa Croce Olbia per 86-49. Pronti via e turritani che volano sul +13 (29-16 al 10’). Gli olbiesi cercano di limitare la formazione avversaria fino all’intervallo (44-29 al 20’), ma nulla possono al rientro dal riposo lungo, quando il vantaggio dei padroni di casa arriva a +36 (76-40 del 30’). Negli ultimi 10’ cambia poco, fino alla sirena finale. Top scorer della gara è Sahud, del CMB Porto Torres, con 18 punti.

Frenata. Elmas e Genneruxi, terza e quarta, rallentano la loro corsa perdendo rispettivamente contro SAP Alghero e Ferrini Quartu. I masesi cedono 114-84 al termine di 40’ nel quale i padroni di casa comandano con grande autorità. Il +25 dei primi 10’ (39-14) segna già un solco profondo tra le due squadre. Divario che non scende mai sotto i 20 punti di differenza nel corso di tutta la partita. Elmas si consola con i 23 punti di Tufo, miglior realizzatore.

Genneruxi, invece, cade sul campo della Ferrini Quartu per 82-71. Quartesi avanti sin dai primi minuti (20-17 al 10’ e 38-32 al 20’), con il margine che si assesta sulla doppia cifra a partire da fine terzo quarto (60-50 al 30’). Nel finale i quartesi contengono il rientro avversario e chiudono sul +11. Top scorer della gara Sassaro, della Ferrini, e Podda, del Genneruxi, con 21 punti.

Le altre. A centro classifica spiccano le vittorie di Astro e Atletico Cagliari. I primi superano San Sperate per 79-59. Nella prima metà di gara gli ospiti guidano il punteggio (18-25 al 10’ e 37-39 al 20’). Nella ripresa il break dei padroni di casa, prima con il 64-49 del 30’, poi con il +20 finale. Nelle fila dell’Astro, Migliozzi chiude con 21 punti.

L’Atletico, invece, batte il CUS Sassari per 64-60. Partita che vive sulle ali dell’equilibrio per tutti i 40’. In avvio attacchi con le polveri bagnate in avvio e alternanza in testa (10-7 al 10’ e 24-27 al 20’). Nella ripresa le due squadre trovano con maggiore continuità la via del canestro (46-44 al 30’) e i cagliaritani portano a casa il successo, chiudendo sul +4 finale, grazie anche ai 20 punti firmati da Piana.

Infine, vince Assemini contro Mogoro (72-66). Asseminesi che raggiungono il massimo vantaggio a fine terzo quarto (52-39 al 30’) e contengono il recupero finale della compagine mogorese. Tra i padroni di casa da segnalare i 19 punti di Desogus.

