Capo D'Orso Palau trova l'undicesima vittoria in altrettante partite di campionato, confermandosi in testa nel girone A di B1 femminile. Il successo è arrivato al tie-break sul campo dell'Arredofrigo-Valnegri. Per la prima volta in stagione la formazione gallurese si deve accontentare dei due punti, ma resta la soddisfazione per aver vinto una partita complicata. Dopo aver perso il primo set 25-18, la capolista ha rimontato nei successivi due con i parziali di 20-25 e 15-25. Nuovamente sotto nel quarto set 25-23, Capo d'Orso ha dovuto sudare fino alla fine per portare a casa la vittoria con il tie-break terminato sul 13-15.

B2 femminile. Anche la San Paolo si conferma in vetta nel suo girone con l'undicesimo successo in altrettante gare. Le cagliaritane, a +12 sul secondo posto, hanno battuto in casa 3-1 la Diagnostic Group Ostia. Dopo il primo set andato alle ospiti sul 13-25, è arrivata la rimonta della San Paolo con i parziali di 25-22, 25-16 e 25-18. La Smeralda Ossi si è aggiudicata il derby di giornata, superando in tre set (12-25, 17-25 e 25-27) la Corren Ghilarza. Successo importante in chiave salvezza per l'Alfieri Ajò Energia con il 3-1 (25-21, 23-25, 25-21 e 25-18) sulla Fenice Roma.

B maschile. Come Capo d'Orso e San Paolo, anche il Cus Cagliari conferma il primo posto. Gli universitari si sono presi lo scontro diretto sulla Smi Roma seconda. La sfida è terminata al terzo set grazie ai parziali tutti cagliaritani di 25-22, 25-19 e 27-25. In attesa dei recuperi, si avvicina alla vetta anche Sarroch dopo il successo interno per 3-1 (29-27, 21-25, 25-19 e 25-16) sull'Isolasacra Athlon. La VBA Olimpia Sant'Antioco ha vinto in tre set (15-25, 16-25 e 15-25) il derby sul campo dell'Airone Tortolì. In trasferta contro la Fenice Roma arriva invece la sconfitta per 3-0 (25-19, 25-21 e 25-15) della Silvio Pellico 3P di Sassari.

