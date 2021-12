Nove su nove. Non si ferma la marcia della Capo D'Orso prima in classifica in B1 femminile. La squadra di Palau si è imposta anche in trasferta sulle milanesi del Novate con un 3-0 che testimonia la prova di forza delle galluresi. Il primo set è un monologo del Capo D'Orso con il 25-8. Più combattuto il secondo, chiuso sul 25-21, mentre il terzo è andato sul 25-16. Con 27 punti in classifica, le galluresi si confermano in vetta con 4 lunghezze di vantaggio sul Legnano secondo e prossimo avversario in campionato.

B2 femminile. Primato confermato anche per la San Paolo, che a Cagliari ha vinto in tre set il derby contro La Smeralda Ossi con i parziali di 25-22, 25-20 e 25-15. Torna a sorridere l'Alfieri Ajò Energia: le cagliaritane hanno battuto in tre set la Diagnosti Group Ostia in una sfida combattuta come testimoniamo i punteggi di 25-20, 27-25 e 25-22. Primo successo stagionale per la Corren Ghilarza, che in casa ha superato 3-1 (25-23, 24-26, 25-22, 25-23) la Fenice Roma.

B maschile. Vince ancora Sarroch, che si aggiudica in tre set (25-17, 25-20, 25-21) il derby sulla Silvio Pellico 3P e sale al secondo posto in classifica. A una lunghezza di distanza c'è la capolista Lazio, che ha vinto 3-1 (19-25 14-25 25-11 23-25) sul campo della VBA Olimpia Sant'Antioco. Successo interno per il Cus Cagliari, che ha superato in tre set (25-12 25-14 25-21) l'Armundia Virtus Roma. Rinviato il match dell’Airone Tortolì contro Smi Roma Volley.

