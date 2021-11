È arrivata la sesta vittoria in altrettante partite per il Capo d'Orso di Palau che si conferma in testa alla classifica di B1 femminile. La squadra di coach Guidarini ha regolato in quattro set l'Arredofrigo-Valnegri di Acqui Terme. Le galluresi si sono aggiudicate i primi due set con i parziali di 25-15 e 25-20. Dopo aver perso il terzo 25-17, è arrivata l'accelerata decisiva nel quarto set, chiuso sul 25-20. Con 18 punti in 6 partite, il Capo D'Orso è ancora primo a punteggio pieno.

B2 femminile. Primo posto anche per la San Paolo, che si è imposta per 3-0 sul campo della Diagnostic Group Ostia nello scontro diretto ad alta quota. Terzo posto con una gara in meno per La Smeralda Ossi, che si è aggiudicata il derby contro la Corren Ghilarza per 3-0, anche se tutti i set sono stati combattuti e giocati punto a punto con i parziali di 25-23, 29-27 e 25-22. Sconfitta 3-1 l'Alfieri Ajò Energia, impegnata a Roma contro la Fenice. Domani alle 19:30 è in programma il recupero del derby tra Alfieri e Ossi.

B maschile. La VBA Olimpia Sant'Antioco si aggiudica il derby sardo della sesta giornata con il successo in tre set sull'Airone Tortolì. Vittoria anche per Sarroch che ha battuto in trasferta 3-1 Isolasacra Athlon. Cade in trasferta il Cus Cagliari sconfitto dalla Smi Roma in quattro set, mentre la Silvio Pellico 3P è stata superata in casa 3-1 dalla Fenice Roma.

