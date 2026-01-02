Il Campionato di Padel Libertas continua, ALE-BAL e Sardinia Sport Club lottano per la vettaCompleta il podio Ferrini A con 93 punti, seguito da Ferrini B a quota 90
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Campionato di Padel Libertas continua a regalare spettacolo ed equilibrio, come dimostra la classifica aggiornata al 18 dicembre 2025. In vetta troviamo ALE-BAL, leader con 113 punti, protagonista di un percorso impeccabile che lo vede imbattuto in quest’ultima giornata. Subito alle spalle Sardinia Sport Club con 102 punti, anch’esso impeccabile, a conferma di un duello al vertice che sta accendendo il campionato.
Completa il podio Ferrini A con 93 punti, seguito da Ferrini B a quota 90, due squadre solide e costanti che restano pienamente in corsa per le posizioni di prestigio. A metà classifica troviamo Banana Boys e Sardegna, appaiate a 78 punti, capaci di alternare ottime prestazioni a qualche passo falso.
Sardegna lotta dimostrando grandi potenzialità in quest’ultima gara conquistando soltanto vittorie. Più staccato Cagliari con 72 punti, che però può ancora rilanciarsi nella seconda parte della stagione.
Chiudono la graduatoria ALBEDO con 40 punti e I Pugliesi con 38, formazioni chiamate a una reazione per risalire posizioni e rendere più competitivo il finale di campionato.
Grande attesa ora per la prossima giornata fissata l’8 gennaio, che potrebbe rivelarsi decisiva soprattutto nella lotta al vertice. Con ALE-BAL, Sardinia Sport Club e Sardegna rimasti imbattuti nell’ultima giornata , il Campionato di Padel Libertas si conferma avvincente e aperto a ogni scenario.