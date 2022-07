Domani e sabato il Cagliari Beach Soccer si gioca a Viareggio l'accesso alle finali della Serie A, in programma nella nuova Beach Arena del Poetto dal 5 al 7 agosto, e lo fa con un rinforzo in rosa: Gianluca Podda. Classe '96, è alla prima esperienza nel beach soccer: fa il pivot e gioca nel calcio a 11 come attaccante nella Ferrini, dove ha segnato quattordici gol nello scorso campionato di Eccellenza. Fra i convocati dell'allenatore Wilson Santos Araujo per la terza e ultima tappa, assieme a Podda, anche Andrea Aramu, Lorenzo Etzi, Adrián Frutos (al rientro dopo gli impegni con la nazionale spagnola), Néstor Medina, Mirko Melis, Amado Rolón, Luca Ruggiu, Alessandro Sabatino e i portieri Andrea Mainas e Marco Manis. Aramu ed Etzi fanno parte anche della formazione Under-20, che sempre in questo weekend gioca la prima tappa del suo campionato.

Tappa decisiva. L'evento a Viareggio, terzo e ultimo della stagione regolare, comincia oggi ma per il Cagliari Beach Soccer è turno di riposo (il girone è a nove squadre). Domani alle 12.30 lo scontro diretto con la capolista Icierre Lamezia, poi sabato alle 11.15 l'ultimo impegno contro Genova. I rossoblù si presentano all'appuntamento in terra toscana al secondo posto in classifica con 12 punti: la prima va alle Final Eight per il titolo di campione d'Italia, dalla seconda alla quarta c'è l'accesso ai play-off per la promozione nella Poule Scudetto 2023 (entrambi gli ultimi atti saranno nelle finali di Cagliari). Le due tappe precedenti hanno portato quattro vittorie (striscia aperta di tre consecutive, quelle di Cirò Marina la scorsa settimana) e due sconfitte, con il miglior attacco (34 gol) e il capocannoniere della Poule Promozione (Medina, 11).

