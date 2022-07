Il Cagliari Beach Soccer saluta Viareggio con la quinta vittoria consecutiva nella Poule Promozione. Il 3-2 contro Genova nell'ultima giornata permette ai rossoblù di completare la prima fase con 18 punti (sei vittorie e due sconfitte) agganciando almeno momentaneamente Milano in testa alla classifica, dopo aver ottenuto ieri la certezza di partecipare alle finali del Poetto dal 5 al 7 agosto, obiettivo primario della società. Stasera alle 20.45 i lombardi sfidano Chiavari, terza a -3 dalla coppia di testa: chi vince nei tre tempi regolamentari va alle Final Eight per il titolo di campione d'Italia, mentre se si dovesse andare ai rigori sarebbe Milano a chiudere davanti anche perdendo. Per il Cagliari, in caso di arrivo in vetta a pari punti a tre, ci sarebbe in ogni caso il secondo posto per via della classifica avulsa (ha perso contro Chiavari, che avrebbe la meglio sui sardi e Milano). La squadra di Wilson Santos Araujo prenderà dunque parte ai playoff promozione, per accedere alla Poule Scudetto 2023.

La partita. Solo un gol nel primo tempo, lo mette a segno Alessandro Sabatino al 9'. Il Cagliari prende il largo nella seconda frazione, dove Néstor Medina raddoppia al 4' e capitan Luca Ruggiu fa tris al 9'. Il paraguayano completa la regular season con quindici gol, rendimento superlativo che (salvo improbabili ribaltoni in serata) lo renderà capocannoniere della Poule Promozione. Con il largo vantaggio nel terzo e ultimo tempo i rossoblù si fanno avvicinare da Genova, che segna al 9' con Ponzetti e all'11' con Brunelli, ma sono due gol ininfluenti.

Il programma. La prima fase della Poule Promozione si chiude oggi, ma per il Cagliari Beach Soccer ci sarà un altro appuntamento in attesa delle finali del Poetto: da giovedì prossimo sino a domenica 24 la Coppa Italia a Lignano Sabbiadoro.

