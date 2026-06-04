Inclusione, novità e tanto sport. Sono le parole chiave del progetto di Iglesias HighSchool Championship con lo scopo di inserire l’attività sportiva al centro della didattica scolastica. Il campionato di calcio a 8 e padel, promossi dalla ASD Pier Giorgio Frassati, è iniziato l’11 maggio ed è terminato il 28 dello stesso mese, con la partecipazione di 5 squadre diverse appartenenti agli istituti scolastici di Iglesias. Le partite si sono svolte proprio sui campi da gioco del Frassati Sport Center, mentre le premiazioni si sono svolte nella giornata di mercoledì 3 giugno presso il Comune di Iglesias.

Per il Padel i vincitori sono i ragazzi del Liceo Sportivo Cobras, seguiti dalle due squadre dell’Istituto Galileo Ferraris Tigers, piazzate al secondo e terzo posto. Nel calcio a 8 vince la formazione del Liceo Scientifico Wolves. Argento per il Liceo Sportivo Cobras, e bronzo per il Galileo Ferraris Tigers.

Tanta soddisfazione per il General Manager ASD Pier Giorgio Frassati Alessandro Cuccu: «L’obiettivo dell’Iglesias HighSchool Championship era di migliorare il rapporto tra l’attività sportiva, gli studenti e gli istituti superiori della città di Iglesias. Il progetto, di natura sportiva ed educativa, prende ispirazione dal modello delle highschool negli Stati Uniti all’interno delle quali lo sport viene valorizzato come attività fondamentale e alla pari delle altre materie scolastiche. Il tutto è stato possibile grazie al contributo di sponsor, partner, e al patrocinio dell’Assessorato allo Sport di Iglesias. Il Frassati Sport Center è stata la “casa” nato proprio per ospitare tutti gli stakeholder del territorio in maniera del tutto inclusiva».

Sulla stessa linea anche l’ingegnere Ignazio Cordella, dirigente dell’ASD Pier Giorgio Frassati, e responsabile del progetto Frassati Sport Center: «Uno degli obiettivi principali per il centro sportivo era di coinvolgere le scuole e il comune nell’organizzazione di questi eventi. Questo è stato il primo, sicuramente lo ripeteremo anche nei prossimi anni. Mi sembra che gli studenti si siano divertiti tantissimo. Ci teniamo a ringraziare il Comune, la Diocesi, i soci dell’associazione per questo evento».

Come amministrazione ha parlato anche l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Sport, politiche giovanili, agricoltura e decentramento, Vito Spiga: «La High School Championship avvenuta nelle scorse settimane, rievoca ricordi di quando gli istituti scolastici erano protagonisti in tornei regionali. Come assessore allo sport e Pubblica istruzione non potevo che sposare questo evento connubio dei più importanti percorsi di crescita dei nostri ragazzi».

Tra i protagonisti, spazio anche alle parole dei vincitori delle competizioni. Per i campioni del calcio a 8, il Liceo Scientifico Wolves ha parlato Cristiano Concas: «È stata un’iniziativa molto produttiva. È bello essere tutti insieme, amici e compagni di scuola, uniti per quello che è il gioco del calcio. Credo che l’importanza dello sport nelle scuole non debba mai mancare, specie in una situazione difficile come quella che stiamo vivendo nella nostra nazionale. Credo che organizzare questo tipo di eventi dove sono protagonisti i giovani sia molto importante».

«È stata una nuova esperienza che mancava da tempo qua ad Iglesias, e anche in Sardegna – aggiunge Davide Pani, tra i secondi classificati nel calcio del Liceo Sportivo Cobras – Spero che il prossimo anno questo evento possa ulteriormente allargarsi e diventare ancora più competitiva».

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