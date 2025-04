Idolo-Villamassargia non si giocherà. L’ultima gara della stagione regolare nel Girone A di Promozione non verrà disputata per la rinuncia alla trasferta della squadra ospite, da tempo retrocessa in Prima Categoria.

L’incontro, previsto per domani alle 16 allo Sturrusè, ha dunque un esito scontato: tre punti a tavolino per la formazione di Simone Podda. Per l’ufficialità bisogna comunque attendere il comunicato del Giudice Sportivo, atteso per giovedì prossimo.

Gli ogliastrini conosceranno domani l’avversario da sfidare ai playout: Uta o Selargius.

