Un weekend da ricordare per il triathlon sardo. Nel cuore delle spettacolari Dolomiti del Brenta, sulle rive del lago di Molveno, si è disputato il Campionato Europeo del circuito Xterra (triathlon cross), e i colori sardi non sono certo passati inosservati in un palcoscenico tanto suggestivo quanto esigente.

Reduce dal titolo Italiano conquistato a Capoliveri, Manuel Cossu, portacolori della Fuel Triathlon, ha confermato la sua crescita anche sul palcoscenico continentale. Nella prestigiosa Full Distance Elite, Cossu ha chiuso al 16° posto assoluto, un risultato di assoluto valore se si considera che alle sue spalle, anzi davanti, c'erano due autentici mostri sacri del triathlon cross italiano come Bonacina e Spinazzè. Una gara impegnativa, affrontata con determinazione, che certifica il momento d'oro dell'atleta sardo.

Grandi protagonisti anche nella distanza Sprint i due fratelli nuoresi, Roberto e Alice Porcu, anche loro tesserati Fuel Triathlon. Roberto ha chiuso una gara solida con un 9° posto nella categoria Junior, mentre la sorella Alice ha regalato una delle prestazioni più belle della giornata sarda, agguantando uno splendido 5° posto nella categoria YB. Un weekend di famiglia, vissuto fianco a fianco, che racconta bene la passione e il talento che sta crescendo nel movimento isolano.

Alice Porcu

Da segnalare, infine, la generosa partecipazione di Giuseppe Palmas, dell'ATLPulatri, impegnato nella distanza Full riservata alla categoria Age Group. Un'impresa nell'impresa, la sua: appena il sabato precedente aveva preso parte al triathlon olimpico di Bardolino, sul Lago di Garda, per poi rimettersi subito in viaggio e portare i colori della sua squadra anche nella splendida cornice dolomitica di Molveno.

<È stata una bellissima esperienza, in un posto bellissimo>, ha raccontato Palmas a fine gara. <Gareggiare a pochi giorni di distanza in due contesti così diversi, dal lago di Garda alle Dolomiti del Brenta, è stata una sfida che mi ha dato tantissimo. Vedere la mia squadra rappresentata anche qui, in un palcoscenico europeo, mi riempie di orgoglio>.

Roberto Porcu

Tra titoli italiani, piazzamenti europei di prestigio e una generosità agonistica fuori dal comune, il triathlon sardo dimostra ancora una volta di avere tanto da raccontare. Da Cossu ai fratelli Porcu, fino alla dedizione di Palmas, la Sardegna continua a scrivere pagine importanti in uno degli sport più affascinanti e duri in assoluto, tra acqua, ruote e sentieri di montagna.

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