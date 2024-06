La Costa Orientale Sarda, dopo aver strappato l’attaccante Marcos Sartor (classe 1995) al Budoni, la scorsa stagione alla Cynthialbalonga ed ex Arzachena, avrebbe messo gli occhi sul centrocampista Luca Manca (1999) anche lui ex Arzachena. Ci saranno diversi cambiamenti rispetto alla passata stagione come dichiarato dal tecnico Francesco Loi. Tra i calciatori in uscita ci sarebbero gli attaccanti Sergio Nurchi (1990) e Alessandro Aloia (1996) che hanno diverse richieste (tra queste ci sarebbe quella del Monastir in Eccellenza, formazione attivissima sul mercato e pronta a pescare dalla D). Su Aloia ci sono pure società di Serie D. Il giovane portiere Leonardo Xaxa (2008) è seguito da società professionistiche ma potrebbe disputare un’altra stagione in Quarta serie. L’esterno Giacomo Santoro potrebbe far rientro a Budoni. Intanto, vanno avanti le operazioni per alcuni giovani. Erano già state chiuse le trattative con alcuni 2007: i difensori Francesco Marras, la scorsa stagione alla Sigma, Rosario Gurzeni, anche lui nell’ultima stagione alla Sigma, e Gabriele Orrù reduce da un’ottima stagione col Gigi Riva.

L’attaccante diciottenne del Latte Dolce, Nicola Muscas interessa a Trapani, Torres, Sudtirol e Triestina. Nella scorsa stagione si è messo in mostra totalizzando venticinque presenze e realizzando quattro reti. Un ragazzo davvero promettente.

Potrebbe rientrare in Sardegna anche Nino Pinna (2001), reduce da un grande campionato col Real Casalnuovo. L’esterno di Maracalagonis, Mario Piga (2002), ex Real Casalnuovo ed Arzachena, è stato il primo colpo del Pescara.

L'attaccante argentino Nicolas Francisco Lancioni (1999) è passato dal Budoni al Tuttocuoio, società toscana promossa in D. Budoni che, dopo il dietrofront di Sartor, si è assicurato le prestazione dell’attaccante Alessio Mulas, nell’ultima stagione capocannoniere dell’Eccellenza con la maglia del San Teodoro Porto Rotondo.

Ancora grande incertezza in casa Olbia. Ci sarebbe l’interesse per rilevare la società da parte del selargino Roberto Felleca, ex presidente di Como e Foggia. I tifosi sono preoccupati e sperano che i problemi societari vengano superati quanto prima anche perché i tempi stringono.

© Riproduzione riservata