Continua il testa a testa tra Andrea Porceddu (Carbonia) e Gianluigi Illario (Iglesias) in cima alla classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Entrambi domenica scorsa, sedicesima giornata di ritorno, hanno ottenuto il ventunesimo voto. Porcheddu è stato protagonista della preziosissima vittoria dei minerari sul campo della Villacidrese che ha permesso di evitare la retrocessione diretta. Probabilmente si contenderanno la salvezza attraverso il playout considerato che per quella diretta le speranze sono davvero minime. Illario si è messo in luce nella partita contro il Li Punti. Sono due grandi protagonisti del massimo campionato regionale, rimasti gli unici a giocarsi il titolo di migliore quando al termine della sessione regolare mancano novanta minuti. Potrebbero anche arrivare appaiati. Domani, il Carbonia ospiterà l’Ossese mentre l’Iglesias sarà impegnata a Oristano contro la Tharros.

Alle loro spalle Michele Suella (Villacidrese), non votato nella partita col Carbonia, e Michele Fadda (Sant’Elena), che non ha giocato perché la sua squadra ha osservato il turno di riposo, sono rimasti fermi con diciannove preferenze e sono stati agganciati dall’esterno sinistro Michele Gueli (Ossese), autore pure di una rete nell’incontro vinto col Bosa. Per i tre giocatori in palio resta il terzo posto. È salito a quota diciotto l’argentino Mauricio Bringas, primo straniero di questa classifica, compagno di squadra di Illario. Il capocannoniere Alessio Mulas (San Teodoro Porto Rotondo) ha quindici punti.

In Promozione, tra sabato e domenica scorsi, si è giocata la tredicesima giornata di ritorno. Nel girone A, Nicolò Agostinelli allunga nella speciale classifica. Il giocatore del Guspini ha centrato il diciottesimo voto. , infatti, rimasto fermo a sedici il centrocampista del Selargius, Stanislao Lepore. Quest’ultimo è stato raggiunto da Giacomo Chessa del Castiadas, e da Daniele Bratzu e Gianluca Marongiu del Villamassargia. Con quindici preferenze un gruppo di sei calciatori: Buba Darboe (Pirri) e Fabio Argiolas (Selargius) sono stati agganciati da Daniele Pilosu (Guspini), Nacho Prieto (Idolo), Ignacio Marroquin (Verde Isola) e Alessandro Ciccu (Villamassargia). Sono tredici i voti ottenuti dal “re” dei bomber, con trentaquattro sigilli, Mauro Ragatzu (Monastir).

Nel girone B, riprende l’avanzata del faro del centrocampista dell’Alghero, Stefano Mereu. Nella netta vittoria contro il Posada, ha collezionato il ventunesimo voto. Resta in scia soltanto l’attaccante del Lanteri Sassari, Andrea Usai. Mentre il compagno di squadra di Mereu, Joel Baraye sosta a diciannove punti insieme all’ex Stintino, Emanuele Fini che ora gioca in Ecuador. Diciottesimo voto per gli attaccanti Domenico Saba (Usinese) e Andrea Renzo Iesu (Santa Giusta) che condividono la posizione con Davide Barattelli (Tuttavista) che non ha mosso la classifica. Il bomber Giuseppe Meloni (Alghero), autore sabato di quattro reti, è ad undici preferenze.

