Il derby di Cagliari non è mai scontato, stavolta l’Amsicora cambia le carte in tavola e batte 4-2 la Ferrini, nella terza giornata della Serie A Élite maschile. Un risultato uguale ma opposto rispetto alla partita disputata nello scorso campionato al “Maxia”, che proietta l’Amsicora all’inseguimento della coppia di testa formata dal Brà e dalla Tevere, distanti appena un punto. La Ferrini è attardata dopo due sconfitte casalinghe.

La partita cambia in minuto, nella prima frazione, con due reti dell’italo argentino Santiago Montelli, per il doppio vantaggio dell’Amsicora. La Ferrini accusa il colpo, ha due occasioni nel secondo quarto, ma il copione amsicorino si ripete dopo l’intervallo. In un minuto Montalbano e Atzori confezionano il poker. Nell’ultima frazione due reti di Gamal, la seconda su rigore, rendono incerto il finale ma nulla cambia.

Serie A Élite femminile

È ancora in rodaggio l’Amsicora ma tanto basta per battere 1-0 il Butterfly Roma nella prima giornata del campionato, caratterizzata dalle sconfitte di Lorenzoni Brà e Cus Torino. Rete della vittoria all’inizio della terza frazione, siglata da Sambenedetto che ha finalizzato un assist da destra di Maryna Khilko. A tre minuti dalla fine opportunità per il raddoppio, ancora con Sambenedetto, ma la numero uno romana ha salvato la sua porta. Poco prima il Butterfly ha avuto a disposizione un corner corto fermato da Khilko.

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