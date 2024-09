Due derby nella seconda giornata della Coppa Italia maschile, con prime prove di fuga per Amsicora e Ferrini. Entra in scena anche la Coppa femminile, o meglio il Girone E con due sole squadre, Amsicora e Ferrini di fronte domenica mattina.

Coppa Italia maschile. L’esordio del Cus Cagliari non è facile, al “Loddo”, a Sa Duchessa, riceve stasera alle 15 la visita dell’Amsicora, apparsa a buon punto nell’esordio vincente di sabato scorso. Il coach Fernando Jorge ripropone in blocco la squadra che ha conquistato la promozione nella Élite con l’aggiunta di tre giovani in prestito dall’Amsicora, Riccardo Carta, Andrea Imprugas e Mattia Jorge. Dall’altra parte, in casa Amsicora, attesa per il test con una squadra di pari categoria.

Al “Pablo Tomasi” di Uras la sfida di stasera (ore 16) è tra Ferrini e HT Sardegna. La squadra cagliaritana allenata da Alessandro Zuddas ha convinto nel match di esordio di sabato scorso con la Juvenilia Uras, che oggi osserva il turno di riposo. L’HT Sardegna, che affronta le partite di Coppa con un solo straniero, l'egiziano Gobran, ha invece resistito una frazione e mezzo prima di lasciare via libera all’Amsicora, sabato scorso.

Coppa Italia femminile. Una formula non felice penalizza una tra Ferrini (seconda nella passata edizione) e Amsicora (che giunse terza). Le due squadre si affrontano domani nel derby che segna l’esordio stagionale per entrambe. Si gioca a Sa Duchessa (ore 10.30) per l’indisponibilità del “Maxia”. Nella Ferrini non ci sono variazioni di rilievo nella squadra affidata a Valeria Spitoni. L’Amsicora, persa Carosso (in Belgio) e Ceratto, si affida alle italo argentine ex Città del Tricolore Ines Anzelan, centrocampista, e Ludmila Valenti, difensore. Guida tecnica a Maryna Khilko e Roberto Carta. Ritorno il 20 ottobre. La prima accede al Round 2, la seconda giocherà uno spareggio a Roma con la seconda del girone D (potrebbe essere una tra Milano HP e Argentia). E nel Round 2, che qualifica alla Final Four di Bra potrebbe riproporsi la sfida tra Amsicora e Ferrini.

