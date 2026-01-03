Vacanze terminate per la serie A2 indoor maschile. Domani le cinque squadre del girone unico si ritrovano a Genova per il terzo, e penultimo, concentramento. L’Amsicora è in lizza per uno dei tre posti per la “Final Three” di Torino, il 1° febbraio.

La squadra cagliaritana, seconda in classifica, gioca la prima partita contro la capolista Rassemblement Torino, che ha vinto tutte le quattro partite disputate compresa quella con l’Amsicora giocata nel concentramento di Castello d’Agogna.

Da tenere d'occhio il duello tra i due migliori marcatori del campionato, Atzori dell’Amsicora e Gaibazzi del Rassemblement. La seconda sfida è con la squadra di casa, il Genova 1980, terzo in classifica. Nei primi due concentramenti l’Amsicora ha battuto l’HC Roma, lo stesso Genova 1980, e il Savona.

