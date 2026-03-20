La Nuova Icom Selargius è chiamata a reagire subito dopo la sconfitta interna contro Empoli. Sabato alle 18, al PalaVienna, le giallonere ospiteranno il Sanga Milano, capolista del Girone A di Serie A2 Femminile.

Il ko dell’ultimo turno ha lasciato l'amaro in bocca, soprattutto per quanto mostrato nei primi tre quarti, ma non cancella comunque i segnali positivi offerti da una squadra che, fino alla settimana precedente, aveva infilato quattro vittorie consecutive restando pienamente in corsa per i playoff.

Di fronte, stavolta, ci sarà la prima della classe, capace di vincere 19 delle 22 partite disputate. Il Sanga, allenato da Franz Pinotti, si affida al talento di Marinkovic e all’esperienza di Toffali, Barberis e Tava, in un roster tra i più completi del girone.

In casa selargina la parola d’ordine è continuità, come sottolinea Francesca Mura: «La sconfitta contro Empoli lascia un po’ di amaro in bocca, perché per tre quarti abbiamo dimostrato di poter stare in partita. Proprio per questo resta la sensazione di aver perso un’occasione». La guardia giallonera guarda però avanti:

«Contro una squadra come il Sanga servirà continuità per tutti i 40 minuti. Sarà una bella sfida e un’altra occasione per dimostrare il nostro valore».

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