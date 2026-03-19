Sprint salvezza per l’Uta, che ora vede il traguardo salvezza sempre più vicino. Dopo un girone d’andata altalenante, chiuso al tredicesimo posto a quota 18 punti insieme al Cannonau Jerzu, la squadra biancoverde ha cambiato marcia nel girone di ritorno. Nelle undici giornate disputate sino ad oggi, i ragazzi di Madau hanno conquistato 22 punti sui 33 disponibili. Un rendimento che potrebbe valere la salvezza già nel prossimo turno: servirà un risultato positivo nella trasferta di Terralba e, contemporaneamente, un passo falso della Baunese contro la Freccia Parte Montis.

Il ruolino di marcia è di quelli importanti: sette vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Numeri che, considerando solo il girone di ritorno, proietterebbero l’Uta al terzo posto, alle spalle di Guspini e Terralba. Solido il rendimento casalingo: al campo di Bascus Argius sono arrivate nove vittorie a fronte di sole quattro sconfitte. Più complicato il cammino in trasferta, con 12 punti raccolti grazie a tre vittorie e tre pareggi.

Decisivo anche l’arrivo in panchina di Madau, che ha dato equilibrio e incisività alla squadra, sia in fase offensiva che difensiva. Nel girone di ritorno, a guidare la classifica marcatori interna, c’è Federico Porru con cinque reti, seguito da Piras a quota tre; più staccati Picciau, Pascual Sales, Piro e Sartorio con due gol, mentre Milia, Casu, Bratzu, Carrus e Mancini hanno segnato una rete a testa

La stagione potrebbe quindi chiudersi in anticipo, con una salvezza ormai a un passo: un netto passo avanti rispetto al 2024-2025, quando i biancoverdi furono costretti a passare dai playout per restare in Promozione.

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