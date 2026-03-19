Un altro banco di prova importante in vista del gran finale. L’Esperia Cagliari torna in campo sabato alle 18 al PalaPirastu per affrontare la Scandone Avellino nel 25° turno della Serie B Interregionale.

Dopo il netto successo nel recupero contro Marigliano, i rossoblù hanno avuto modo di lavorare con continuità in palestra per preparare una sfida di alto livello contro una delle squadre più attrezzate del girone. Gli irpini, tra le nobili decadute del basket italiano, occupano infatti il terzo posto con 30 punti e sono reduci da ben 6 vittorie consecutive.

L’Esperia, che due settimane fa aveva fallito il testo contro la vicecapolista Viterbo, è chiamata a dare risposte negli scontri diretti con le formazioni di vertice, fin qui poco favorevoli. Il distacco dal quarto posto resta significativo, ma un successo permetterebbe di guadagnare fiducia e slancio in vista della post season.

Il playmaker Luigi Cabriolu sottolinea l’importanza dell’appuntamento: «Sono partite paradossalmente più semplici da preparare, perché affrontiamo giocatori forti e ben conosciuti. Avellino ha rinforzato il roster ed è probabilmente il più completo del girone. Finora contro le squadre di alta classifica abbiamo fatto fatica: contro Viterbo abbiamo giocato bene per 20 minuti, poi è emersa la loro qualità. Con Avellino servirà continuità e grande attenzione».

Il regista rossoblù indica anche la chiave tattica: «Dovremo cercare di abbassare il ritmo, perché con i nuovi innesti loro giocano a velocità molto alta. Sarà fondamentale muovere bene la palla e giocare di squadra». E sul peso della gara aggiunge: «È una partita importante in ottica playoff. Siamo lì a lottare: vincere un confronto del genere ci permetterebbe di fare un passo avanti e poi giocarci le nostre carte».

Impegno complesso anche per la Klass Sennori, attesa sabato alle 16.30 a Roma sul campo della Stella Ebk, terza forza del campionato in coabitazione proprio con Avellino a quota 30 punti. Si tratta di una sfida sulla carta proibitiva per la formazione di coach Fabrizio Longano, alla seconda consecutiva contro una big dopo essersi inchinata alla capolista Carver. I romangini proveranno comunque a giocarsi le proprie chance, ma con lo sguardo già rivolto al prossimo appuntamento del 29 marzo, quando a Sorso arriverà l’Antoniana in uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza.

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