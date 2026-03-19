L'anticipo di venerdì è l'ultimo confronto diretto a disposizione per ottenere punti che valgono doppio. Venerdì notte (20.30) la Torres è di scena al “Renato Curi” di Perugia. I padroni di casa sono attualmente fuori dai playout con un punto di vantaggio sulla squadra sassarese che invece occupa il quartultimo posto.

Il tecnico Alfonso Greco non fa giri di parole: «A Perugia si può decidere il nostro futuro, è una gara che si carica da sola, dove bisogna avere intensità e fisicità».

Proprio contro il Perugia ci fu il nuovo “esordio” di Greco, richiamato sulla panchina rossoblù: finì 1-1 con rete di Starita (tap in sulla ribattuta del portiere dopo il tiro di Sala) e pareggio ospite grazie all'autogol di Brentan.

L'allenatore rossoblù ha confermato l'ìndisponibilità dell'esterno Zecca alla quale si aggiunge quella di Liviero, mentre «Diakite si è allenato bene e ha recuperato».

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