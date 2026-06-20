Si chiude con risultati importanti la stagione della ASD Hermaea Olbia, protagonista di un percorso di crescita che ha coinvolto tutte le categorie del settore giovanile e le squadre impegnate nei campionati territoriali e regionali. Risultati che confermano il lavoro svolto durante l’anno da atlete, staff tecnico, dirigenti e famiglie, evidenziando la crescita tecnica e organizzativa della società: nel settore giovanile, l’Under 14 e l’Under 13 hanno concluso i rispettivi campionati nelle zone alte della classifica, conquistando il secondo e il terzo posto nei propri gironi ma ottimo anche il cammino dell’Under 16, che ha chiuso al primo posto il proprio girone raggiungendo successivamente la finale provinciale, confermandosi tra le migliori realtà del territorio. Risultato di rilievo anche per la squadra di Terza Divisione, che ha terminato la stagione regolare al primo posto a pari merito e ha conquistato l’accesso alla finale playoff, mantenendo un elevato livello di competitività per tutto l’anno, mentre la stagione della Serie D, composta interamente da ragazze Under 16, ha ottenuto la salvezza con due giornate di anticipo nonostante il confronto costante con squadre più esperte e strutturate. Importanti soddisfazioni sono arrivate, poi, dalle selezioni territoriali e regionali. Quattro le atlete dell’Hermaea hanno raggiunto la fase finale delle rappresentative, mentre numerose altre hanno preso parte alle prime selezioni, confermando la qualità del lavoro svolto dalla società. Il riconoscimento più prestigioso è rappresentato dalla convocazione di Luisa Castelli e Arianna Fiori nella rappresentativa della Sardegna che parteciperà al Trofeo delle Regioni in programma a Catania dal 22 al 27 giugno. Nel corso della stagione è cresciuto anche il progetto Jenny Barazza Academy, che ha registrato un forte interesse da parte delle famiglie e un aumento delle richieste di iscrizione, consolidandosi come punto di riferimento per la formazione sportiva e personale delle giovani atlete. “La società ringrazia atlete, famiglie, staff tecnico, dirigenti, collaboratori e sponsor per il sostegno e la fiducia dimostrati durante tutta la stagione – si legge in una nota - . Oltre ai risultati sportivi, ASD Hermaea Olbia sottolinea l’importanza del lavoro svolto nella costruzione di un ambiente positivo e formativo, capace di accompagnare la crescita delle ragazze sia dal punto di vista tecnico che umano. I risultati ottenuti rappresentano una base importante su cui continuare a costruire il futuro del progetto Hermaea Olbia e della Jenny Barazza Academy”.

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