Tra sabato e domenica di nuovo in campo le oristanesi che prendono parte al torneo di Promozione regionale di calcio.

Nel girone A spicca il big match tra le due seconde, Terralba F. Bellu e Castiadas. Appaiate in classifica a quota 24 punti (uno da recuperare sulla capolista Guspini), arrivano all’appuntamento da imbattute (7 vittorie e 3 pareggi in 10 gare). I terralbesi sono reduci dalla bella vittoria esterna sul campo dell’Ovodda (0-3 il finale), mentre la compagine allenata da Bebo Antinori nell’ultimo turno ha superato per 2-1 il Vecchio Borgo Sant’Elia.

La sfida si giocherà domenica, con fischio d’inizio alle 15. Le altre oristanesi del girone anticiperanno al sabato. Alle 15 in campo l’Arborea che andrà a far visita al Vecchio Borgo Sant’Elia. L’undici guidato da Nicola Battolu punta ad allungare la serie di risultati utili consecutivi (al momento è di 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 gare) e proseguire la corsa nelle posizioni di altissima classifica. Un’ora dopo, alle 16, match tra Samugheo e Freccia Parte Montis.

Entrambe le squadre sono a caccia di punti. I padroni di casa per continuare la corsa nelle zone alte della graduatoria, i mogoresi per uscire definitivamente dall’ultimo posto (1 vittoria e 2 pareggi nelle ultime 3 uscite) , attualmente in coabitazione con Ovodda e Tonara. Chiuderà la serata la Tharros, alle 18, ospitando l’Ovodda. Oristanesi che cercheranno di portare a casa la vittoria che manca dallo scorso 28 settembre (5-1 rifilato alla Baunese) e riscattare la sconfitta di domenica scorsa contro il Cus Cagliari.

L’Ovodda, invece, punta a tornare a far punti dopo la sconfitta casalinga contro il Terralba. Nel girone B, Bosa e Ghilarza in campo domenica alle 15. I bosani ospiteranno il Luogosanto. Obiettivo è tornare a far punti, dopo 4 sconfitte di fila. I ghilarzesi, invece, sono attesi dall’impegno di Galtellì, contro il Tuttavista, ultimo in classifica ancora a secco di punti.

© Riproduzione riservata