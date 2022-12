Una vera e propria festa rigorosamente di corsa, che ha coinvolto oltre 800 studenti della provincia di Cagliari. Si sono svolte stamattina, al Parco di Molentargius del capoluogo, le finali provinciali studentesche di corsa campestre manifestazione nata grazie alla sinergia tra l’Ufficio Educazione Fisica Sardegna e gli Uffici Scolastici Territoriali di Educazione Fisica. Un ritorno a distanza di tre anni che mostra quanto lo sport rappresenti un tassello fondamentale nella crescita dei giovani.

Giornata tiepida, qualche nube a inizio gare per poi concludersi con un bel sole e una leggera brezza che ha consentito ai partecipanti di gareggiare in condizioni ottimali. Vari i risultati di buona caratura come ad esempio la vittoria tra le Ragazze di Viola Piras e di Leonardo Taris tra i Ragazzi sui 1000 metri. Buona prova anche per Matilde Mascia che ha avuto la meglio sui 2000 Cadette, tra le Allieve ottimi segnali da parte di Marta Paderi che si è imposta sui 2000 svolgendo un allenamento intenso che le tornerà utile in vista degli 800, tra gli Allievi, sui 2500, ad avere la meglio è stato Mattia Minelli, tra le Juniores sui 25000 Victoria Canu mentre Emanuele Podda, seguito dal tecnico Giulio Muzzolon, ha dominato la distanza dei 3000 tra gli Junior mostrando una buona condizione che gli tornerà utile in vista delle gare su pista prolungate.

“È stata una giornata splendida, i ragazzi erano entusiasti’’, il commento di Antonio Murgia, Coordinatore Regionale dell’Ufficio Educazione Fisica Sardegna. “Gli studenteschi, oltre ad essere un trampolino di lancio, sono una grande occasione per socializzare e stringere nuovi legami’’.

