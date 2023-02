Giuseppe Seu, 42 anni, titolare della Seu Impiantistica, è il nuovo Presidente della Società Sportiva Lauras, squadra che milita nel girone E di seconda categoria, dove occupa l'ultimo posto in classifica

Seu è stato eletto all'unanimità dall'assemblea dei soci, nel corso della riunione svoltasi nella sala consiliare del Comune di Luras.

Nel corso della stessa riunione, si è provveduto a nominare gli altri membri del consiglio direttivo: i vice presidenti saranno Giovanni Brundu e Mario Uscidda, mentre il ruolo di segretario è stato assunto da Giorgio Addis, che verrà coaudiuvato da Giovanni Maria Depperu.

Fernando Moro, coaudiuvato da Giovanni Scano, sarà il nuovo cassiere.

Giovanni Andrea Cossu sarà il Team manager della prima squadra e farà da tramite tra società e area tecnica.

Enea Selis si occuperà dei rapporti con la stampa e dell'area marketing.

Il nuovo direttivo entrerà in carica ufficialmente il 30 marzo. «In un'apposita riunione, che sarà aperta al pubblico, si scoprirà il progetto legato al settore giovanile - si legge in una nota della società -. Progetto che nelle intenzioni della nuova proprietà farà da cardine a tutta l'attività, programmata per i prossimi cinque anni».

