Dopo un lungo inseguimento, la Villacidrese vola al primo posto del girone A di Promozione. Non poteva cominciare meglio il girone di ritorno per la formazione guidata da Diego Mingioni che, grazie a un successo sofferto ma prezioso contro la Baunese, ha operato il sorpasso in classifica su Castiadas e Guspini.

Anche se lo stesso Guspini e il Terralba hanno giocato una partita in meno. Proprio domani sarà il Terralba a recuperare la partita col Tonara, non giocata sabato scorso a causa del vento, come quella tra Guspini e Vecchio Borgo Sant’Elia.

Una gara in meno anche per il Terralba, quarta forza del campionato: il confronto tra gli uomini di Daniele Porcu e il Tonara è stato rinviato, sempre per maltempo.

«Un torneo avvincente», esordisce il direttore sportivo dell’Arborea, Massimo Sabiu, «che per la vetta coinvolge ben quattro squadre: Villacidrese, Castiadas, Guspini e Terralba, racchiuse in appena cinque punti. Parliamo di piazze importanti, che hanno scritto pagine significative della storia del calcio sardo. Non ricordo un campionato così equilibrato e competitivo. Sbilanciarsi con pronostici è impossibile», prosegue Sabiu, «visto il valore di formazioni che, al momento, si equivalgono come dimostra la classifica. Credo che alla fine la spunterà chi sbaglierà meno e avrà più benzina nel motore».

L’Arborea, ora quinta insieme a Selargius, Vecchio Borgo Sant’Elia e Tharros, ha dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque.

«Ci manca qualche punto che ci avrebbe consentito di occupare una posizione più in linea con le nostre potenzialità. Abbiamo iniziato bene il girone di ritorno e vogliamo continuare su questa strada. Domenica ci attende il derby contro il Terralba: ci teniamo a fare bella figura e a dare continuità ai risultati».

Per quanto riguarda le cagliaritane, spicca il netto successo del Cus Cagliari sulla Freccia Parte Montis, risultato che permette agli universitari di allontanarsi dalla zona playout e avvicinarsi a quella playoff, ora distante solo quattro lunghezze. Pari senza reti, invece, nel derby tra Atletico Cagliari e Pirri: per i pirresi, che navigano ancora in zona playout, si tratta dell’undicesimo pareggio stagionale.

