Girone A, in campo Terralba-Tonara per il recuperoUna partita importante per le due squadre
Si recupera oggi alle 15 la gara del girone A della Promozione Terralba-Tonara, non disputata sabato scorso a causa del maltempo.
Una partita importante per le due squadre. Per il Terralba che vincendo affiancherà il Guspini a 40 punti, a due lunghezze dalla capolista Villacidrese.
Da dire che anche il Guspini deve recuperare la gara col Vecchio Borgo Sant'Elia ugualmente sospesa sabato scorso per il vento dopo appena 7' di gioco.
Il Tonara a sua volta ha necessità di far punti pr sperare nella salvezza. Attualmente occupa il terzultimo posto in classifica con 13 punti. Quattro in meno del Pirri quartultimo.