Ancora un esordio nelle fila del Cos ieri in Serie D.

L'allenatore Francesco Loi ha convocato e fatto giocare Giovanni Sotgia, classe 2008 cresciuto nel settore giovanile della stessa società.

«Ancora una volta – ha detto mister Loi - siamo felici di dimostrare l'impegno costante della nostra società nella valorizzazione dei nostri ragazzi. Il nostro obiettivo è soprattutto quello di dare ai giovani sardi l'opportunità di emergere nel calcio. Quest'anno sono stati in tantissimi a fare l'esordio in Serie D. In tanti hanno confermato il proprio talento. Ricordo che la Cos è la squadra che ha utilizzato più giovani in questo difficile campionato».

