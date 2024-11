Determinazione: questa sconosciuta. Ebbene sì: alla vigilia dello scontro salvezza con l’Atletico Lodigiani, l’allenatore dell’Olbia Lucas Gatti la invoca come quella componente che è mancata finora alla sua squadra, e che servirà maledettamente domani per vincere la prima partita della stagione.

«Determinazione e calma, che dobbiamo essere bravi a mantenere quando c’è bisogno. Altrimenti rischiamo di fare errori», spiega. «Come tutte le squadre che affrontiamo, anche l’Atletico Lodigiani sta dimostrando di avere quello che sta mancando a noi, per questo dico che dobbiamo pensare più a noi che agli altri», aggiunge il tecnico dei bianchi, che domani al “Francesca Gianni” di Roma, in occasione della 10ª giornata di Serie D, se la vedranno con un avversario che non sarà irresistibile, ma che contro le formazioni sarde dà e trova il massimo, come dimostrano i successi – unici in campionato – colti contro Ilvamaddalena e Costa Orientale Sarda.

Curiosità a parte, molto, per non dire tutto, dipenderà dall’Olbia. «Non nascondo le difficoltà della situazione in cui ci troviamo», dice Gatti. «Per noi adesso tutto è difficile, perché prima di giocare contro gli altri giochiamo conto di noi e affrontiamo tutto sapendo che giochiamo con la necessità di fare punti, e questo non aiuta. Abbiamo conquistato tante certezze, purtroppo non otteniamo i risultati, però dobbiamo continuare così. La sorte va aiutata: dipende da noi che un episodio sfortunato non sia determinante».

La formazione. L’assenza per squalifica di Lucarelli e gli infortuni capitati (nell’ordine) ad Anelli, La Rosa e Gonzalez riducono le opzioni in difesa. Ma l’allenatore argentino non si sbilancia: «Marie-Sainte dovrebbe giocare. Quanto ad Anelli, sta rientrando ora e ha ancora qualche fastidio: ho ancora qualche dubbio».

Squadre in campo alle 14.30: arbitra Francesco Comito della sezione di Messina.

© Riproduzione riservata