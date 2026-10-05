Tra le oristanesi impegnate nel torneo di Prima Categoria, le uniche vittorie arrivano da Freccia Parte Montis e Abbasanta.

Nel girone B, la compagine mogorese si impone per 4-0 contro il Decimoputzu. Nell’impegno casalingo dell’undici di Giancarlo Boi si mette in mostra Sperandio, autore di una doppietta. Le altre marcature mogoresi portano la firma di Cau e Girseni. Per la Freccia Parte Montis sono i primi 3 punti stagionali dopo la sconfitta dell’esordio a Sadali. Proprio il Sadali conferma il suo buon momento contro le formazioni oristanesi espugnando, per 0-1, il campo del C.R. Arborea. Dopo un match equilibrato, gli ospiti portano a casa i 3 punti nel finale, all’85’, grazie ad una rete siglata da Mancosu. Sconfitte anche per Santa Giusta e Sanverese. I lagunari, dopo essere stati in vantaggio per oltre un’ora di gioco, cadono per 3-1 contro il Perdaxius. Il vantaggio ospite era arrivato all’8’, grazie ad un’autorete; nella ripresa, la formazione allenata da Gianni Lutzu subisce, dal 78’ in poi, le reti di Pessiu (doppietta) e Sartini nei minuti di recupero. La Sanverese, invece, perde in casa dell’ambiziosa Virtus Furtei per 7-1.

Nel girone C, l’Abbasanta, nell’anticipo del sabato, batte il Bottida per 3-1. La tripletta di Galetto nel primo tempo spiana la strada ai padroni di casa. Per gli ospiti, nella ripresa, il gol della bandiera. Perde, invece, sul campo del Supramonte, il Ghilarza (3-0). Per l’undici allenato da Simone Deliperi arriva uno stop su un campo difficile.

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