Vittorie nette, conseguite al termine di due prove decise sin dalle prime battute. Francesco Dejas dell’Atletica San Gavino e Ariana Perdisci dell’Atletica Esterzili hanno vinto questa mattina la decima edizione del memorial “Giancarlo Corre con noi” andato in scena al parco del Colle San Michele di Cagliari, organizzato dal gruppo “Quelli del Colle” con la collaborazione dei Runners Cagliari.

Sui 9 km e 300 metri di gara, tra le più selettive del calendario a cui hanno partecipato 280 atleti, Dejas ha concluso la sua fatica in 32’36’’ precedendo Edoardo Cittadini (Runners Cagliari), secondo in 33’32’’, e Sebastiano Chessa (Amatori Terralba) terzo in 33’52’’. Perdisci, invece, si è imposta su Federica Frongia (Uisp) alle sue spalle in 40’56’’ mentre sul gradino più basso del podio è salita Ambra Matta (Cagliari Marathon Club) in 41’16’’.

Per entrambi gare di testa sin dall’inizio, con un’azione di corsa controllata e abbastanza agile che ha consentito ai due fondisti di imporsi con ampio margine sui diretti avversari. «Sono in fase di scarico dopo il personale, di 1h12’50’’, alla mezza maratona di Cagliari - spiega Dejas – Volevo fare una gara per divertirmi, senza particolari obiettivi. Ho corso a sensazione e mi sono divertito. Per il 2023 è ancora tutto da programmare, probabilmente farò qualche cross poi vedremo con il mio tecnico».

Un 2023 ricco di sfide a cui guarda con fiducia Perdisci, che primeggia anche nel ciclismo, seguita dal giovane preparatore Orlando Pitzanti. «Queste prove di corsa sono in preparazione della stagione ciclistica che comincerà a febbraio», le sue parole. «Per quel che riguarda l’atletica, sarò al via della corsa di Santo Stefano a Pirri e poi alla Coppa Epifania il 6 gennaio. Il resto lo valuteremo strada facendo».

