Con il weekend arriva il tempo degli impegni ufficiali nei campionati regionali di serie D maschile e B femminile di basket regionale. Nei due tornei, tra domani e domenica, ben 11 gare in programma.

Serie D. Il big match della terza di andata è quello di Carbonia, tra i padroni di casa della Visionottica e la Dinamo Academy Alghero. Entrambe capolista, entrambe hanno mostrato di poter fare torneo di vertice e si presentano per quello che rappresenta il primo banco di prova per chi vuole mirare al massimo. Tra le capolista, la Innovyou Sennori, andrà a far visita alla Coral Alghero. Sfida di grande interesse è quella tra Astro e Dinamo 2000 Sassari, anch’essa a punteggio pieno dopo aver vinto sul campo della Coral (44-80 con l’ex Bertolini top scorer a quota 16) il recupero della prima giornata. Tra le squadre imbattute, il San Sperate è attesa dalla trasferta sul campo dell’Assemini. Il quadro completo delle partite: Carloforte – Santa Croce Olbia, domani ore 17; Coral Alghero – Innovyou Sennori, domani ore 19; Visionottica Carbonia – Dinamo Academy Alghero, domani ore 18.30; Astro – Dinamo 2000, domenica ore 20; Genneruxi – San Salvatore Selargius, domani ore 18; Assemini – San Sperate, domani ore 19.30; La Casa Del Sorriso Su Planu – Oristano Basket, domenica ore 19. Riposa Masters Sassari.

Serie B. Seconda giornata di andata nel massimo torneo regionale femminile. La grande favorita, Virtus Cagliari, è attesa dalla trasferta sul campo dell’esordiente Kiron Elmas. L’incrocio tra compagini a punteggio pieno sarà, invece, a Sestu, tra Astro e Mercede Alghero. Esordio in casa, nella categoria, per la New Basket Ploaghe, contro il San Salvatore Selargius; infine il Cus Cagliari attende la visita del Su Planu. Il programma delle partite: Cus Cagliari – Su Planu, domenica ore 19.30; Kiron Elmas – Virtus Cagliari, domani ore 17; Astro – Mercede Alghero, domenica ore 17; New Basket Ploaghe – San Salvatore, domenica ore 18. Riposa Antonianum Quartu.

