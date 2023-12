Il 2-0 dell'Ilva sul San Teodoro, pur chiudendo in nove contro undici per le espulsioni di Federico Domínguez e Nicolás Maitini, certifica come la capolista dell'Eccellenza stia facendo corsa a sé verso la Serie D. Sabato sarà un gran big match quello a Cagliari con la Ferrini seconda a -7, dopo che la formazione di Sebastiano Pinna avantieri ha superato brillantemente l'altro scontro diretto per 0-1 a Ghilarza. In gol è andato il veterano Alessio Figos, con una splendida rovesciata, ma in campo la Ferrini ha schierato tantissimi giovani (Serrau 2005, Manca 2006 e Anedda 2007 tutti titolari) viste le tante assenze e se la sono cavata al meglio. Contro l’Ilva tornerà il difensore centrale Federico Boi, che col Ghilarza era squalificato. Sabato al “Polese” sarà un gran modo per chiudere sia il girone d’andata sia il 2023 di Eccellenza, fra due squadre che hanno sempre tenuto un rendimento molto alto.

Le inseguitrici. Nel penultimo weekend del 2023 bene il Tempio, 3-0 al Barisardo per confermare il terzo posto, e il Villasimius che passa 1-2 sulla Tharros. I Galletti in casa si confermano quasi inarrestabili, mentre l’altra neopromossa ha festeggiato a Oristano con la doppietta di Yves Kouadio. Quest’ultimo è arrivato dall’Iglesias, che si è aggiudicato lo scontro diretto col Li Punti (0-2) per proseguire la risalita in classifica. Il 2-2 fra Carbonia e Villacidrese, con pari ospite allo scadere, segna un altro risultato fondamentale nella corsa salvezza, dove il Calangianus perde 1-0 a Gavoi. Pari anche in Bosa-Ossese, 1-1, ha riposato il Sant’Elena.

