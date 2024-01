Dopo un periodo di transizione, la Fermassenti di San Giovanni Suergiu ha ufficialmente investito Piero Porcu, 58 anni, dell'incarico di guidare la squadra che milita nel girone B della Prima categoria.

Dopo le dimissioni di Sergio Congiu, la squadra che sta soffrendo ancora adesso nelle zone basse della classifica (solo una vittoria in mezzo a una marea di sconfitte), era stata provvisoriamente affidata da Daniele Serra. Ma nelle ultime settimane, in attesa di espletare alcune procedure burocratiche, la formazione suergina era stata seguita da Piero Porcu, ora designato ufficialmente. Porcu circa 25 anni fa era già stato calciatore della Fermassenti. Il club, a parte alcuni senatori che hanno giurato fedeltà ai colori arancioni, è composta in prevalenza da ragazzi: "Sarà una sfida importante e difficile, ma non ci tireremo indietro".

