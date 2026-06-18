Ecco un altro pilastro confermato per la prossima stagione calcistica della Gioventù Sarroch (Prima categoria). Il club blucerchiato può contare ancora su Nunzio Falco: l'allenatore, senza la minima esitazione, ha scelto di rinnovare il proprio impegno con la società sarda, abbracciando per un altro anno la causa del club di Prima Categoria.

Su mister Falco c'è davvero poco da aggiungere: sono i numeri a parlare per lui. Ex calciatore della Reggiana, Falco ha portato con sé al momento del suo approdo a Sarroch un bagaglio tecnico di tutto rispetto, e i risultati ottenuti sul campo non hanno fatto che confermarlo. Una carriera che parla chiaro, un metodo di lavoro riconoscibile, una capacità di trasmettere mentalità vincente al gruppo che lo rende un punto di riferimento fondamentale per il club.

Anche per la stagione 2026/2027, mister Falco sarà alla guida della prima squadra e della categoria allievi, garantendo così continuità a un progetto tecnico che punta a crescere. Una doppia responsabilità che Falco si è assunto con la stessa determinazione che da sempre lo contraddistingue.

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