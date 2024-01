Sabato in Castiadas-Selargius di Promozione ci sono state due particolarità. Il portiere dei sarrabesi Fabio Toro, sull'1-0, ha parato due rigori all'argentino Federico Ojeda (entrambi calciati centrali). E il risultato l'aveva sbloccato il difensore Guglielmo Falciani, con una conclusione da circa sessanta metri che ha sorpreso l'estremo difensore avversario.

«Arrivati a una certa età sono piccole soddisfazioni, ma che fanno piacere», racconta il difensore del Castiadas al programma "L'Informatore Sportivo" su Radiolina, condotto da Lorenzo Piras. Sabato ci sarà lo scontro diretto: Monastir-Castiadas, prima e unica imbattuta dell'intera Promozione contro seconda a -6.

«È un bellissimo progetto quello del Castiadas, che la società porta avanti dall'anno scorso. Non sarà facile tornare in Eccellenza, perché il Monastir è una corazzata: sarà molto dura ma il sogno c'è e rimane». Falciani, sardo di adozione essendo nell'Isola da più di diciotto anni ma originario del Piemonte, è arrivato in Sardegna all'Atletico Cagliari di Tonino Orrù. Il classe '84 poi ha giocato fra le altre con Porto Torres, Samassi, Guspini, Arbus, Selargius e Sant'Elena, tornando al calcio regionale quest'anno dopo una stagione nel futsal.

«Il livello della Promozione si è alzato, come l'Eccellenza. E ci sarebbero tanti talenti da vedere nelle categorie minori».

