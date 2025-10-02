Aveva perso 2-1 sul campo, ma la Freccia Parte Montis ha visto peggiorare il risultato a tavolino con una sconfitta per 3-0 contro il Cannonau Jerzu Picchi. Questo perché, nel corso della partita valida per la quarta giornata del Girone A di Promozione, la società mogorese ha effettuato sei cambi anziché i cinque previsti.

A segnalare l'accaduto l'arbitro del match, giocato domenica scorsa, che nel referto ha immediatamente evidenziato come la Freccia Parte Montis avesse effettuato sei sostituzioni. Di conseguenza, come previsto dalle norme, scatta la sconfitta a tavolino: va a peggiorare il risultato, ma non l'esito perché sul campo aveva comunque vinto il Cannonau Jerzu Picchi.

Sempre a livello disciplinare, ma dal Girone B, omologato lo 0-0 di San Giorgio Perfugas-Campanedda (seconda giornata, giocata il 21 settembre). Gli ospiti avevano presentato ricorso chiedendo la vittoria a tavolino per la presenza in distinta di Fabio Ruiu, che aveva una giornata di squalifica da scontare. Il calciatore della San Giorgio Perfugas, però, non è entrato in campo: è rimasto in panchina, circostanza che non porta alla sconfitta a tavolino. Ma ha ricevuto lo stesso un'ulteriore giornata di squalifica (da sommarsi alla precedente, ancora da scontare) e la società dovrà pagare una multa di 150 euro. Ammenda anche per il Campanedda, da 500 euro e in favore della San Giorgio Perfugas, a titolo di soccombenza di lite.

