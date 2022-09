L'Italia Femminile raggiunge la finale degli Europei di beach soccer nella sua prima partecipazione. Domani alle 16.15 alla Beach Arena del Poetto, all'Ippodromo, le Azzurre di Emiliano Del Duca si giocheranno il titolo contro la Spagna, cercando di coronare al meglio un risultato già storico per il fatto che la prima partita in assoluto è arrivata a ottobre 2021. Questo pomeriggio successo per 3-1 in semifinale sull'Ucraina, già battuta avantieri 7-1 nel girone. In gol Veronica Privitera (attaccante, nel calcio a 5, della Jasnagora in Sardegna) al 10' del primo tempo, poi nella terza frazione Giulia Olivieri (2') in tap-in e Claudia Saggion (8') con un gran pallonetto dopo che l'Ucraina aveva accorciato due minuti prima con Volovenko.

Sconfitta. Per l'Italia maschile invece domani sarà "solo" finale per il terzo e quarto posto, sempre con la Spagna alle 15. Nella semifinale del tardo pomeriggio gli Azzurri perdono 3-8 contro il fortissimo Portogallo, che dilaga nel terzo tempo con Léo Martins (tripletta), Miguel Pintado (doppietta) e Be Martins (altra doppietta, il secondo direttamente da calcio d'angolo). Per l'Italia in gol nel primo tempo il portiere Leandro Casapieri per il momentaneo 1-1, poi a gara già compromessa segnano anche Alessandro Remedi e Gabriele Gori. Alle 17.30 il Portogallo si giocherà il titolo contro la Svizzera.

Prossimi appuntamenti. Sia l'Italia maschile sia quella femminile, con questi risultati ottenuti a Cagliari, giocheranno l'anno prossimo i Giochi Olimpici Europei in Polonia. Al Poetto gli appuntamenti col beach soccer non sono finiti: la prossima settimana in programma la World Winners Cup, il Mundialito per club.

