È iniziata con una vittoria la settimana europea delle squadre sarde. La Marcozzi ha alzato il sipario e, al Palatennistavolo, ha battuto 3-2 il Real Club Cajasur nell’andata degli ottavi di finale della Europe Cup. Un risultato che non mette al sicuro la squadra del coach Ferrero in vista del match di ritorno, domenica in Spagna, a Priego de Cordoba.

Marcozzi nella formazione tipo, con Rossi, Vallino Costassa e Chandra, Cajasur senza allenatore in panchina e gli esperti Calvo e Machado ad affiancare lo svedese Soderlund, l’uomo più pericoloso in assenza del francese Seyfried, 64 del mondo, e dell’ex Diogo Carvalho.

Nella prima partita di fronte Vallino Costassa e Carlos Machado, che ha fatto valere la sua esperienza, vincendo i primi due set e resistendo alla rimonta del torinese, che ha avuto il set point per andare al quinto set. Finisce 3-1 per lo spagnolo. Carlo Rossi ha il cliente più difficile, Soderlund, e non può fallire. Perso il primo set, ha tenuto i nervi saldi e al termine di una partita equilibrata ha vinto i tre set successivi (due ai vantaggi), l’ultimo, 13-11, al sesto match point. Con il risultato in parità Jeet Chandra ha affrontato l’altro numero 3, Alejandro Calvo, concedendo il secondo set ma dominando i tre vincenti. Ancora Soderlund, per Vallino Costassa tanta buona volontà, nel terzo set ha cercato di restare aggrappato alla partita, ma lo svedese si è imposto 3-0. Tutto nelle mani di Carlo Rossi, la vittoria è nelle sue mani, è la sua serata. Machado, 45 anni, in passato numero 57 del mondo e bronzo nel doppio agli europei 2013, è un osso duro, ha resistito annullando tre set point nel secondo (13-11) e due match point nel terzo set. Ma il Rossi di ieri sera non ha tremato, regalando il successo alla Marcozzi.

Oggi al Palatennistavolo è il turno del Quattro Mori, nel penultimo incontro del secondo turno della Champions League. La squadra di Curcio affronta il TT Metz, vicecampione d’Europa che con tre vittorie nel girone è già qualificato ai quarti di finale.

© Riproduzione riservata