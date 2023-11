Eros Piras si aggiudica la sesta edizione della “Carciobike”, gara di mountain bike che si è tenuta a Villasor. La manifestazione, inserita nell’ambito della festa del carciofo, è stata organizzata dalla Polisportiva Gialeto di Serramanna con la collaborazione dell'Ente di promozione Csain di Roberto Rosellini e col patrocinio del Comune di Villasor.

La corsa si è svolta su un percorso pianeggiante di quasi quattro chilometri da ripetersi sette volte per la categoria maschile e cinque per quella femminile. La partenza è stata data dal sindaco di Villasor, Massimo Pinna. Presente anche l'assessora allo Sport Stefania Valdes. Dopo il via, ha subito allungato Eros Piras, atleta proprio originario di Villasor e tesserato con la Donori Bike, riuscendo a stare in testa alla corsa sino all’arrivo. Ha tagliato il traguardo in 57 minuti e 39 secondi. Alle sue spalle Francesco Piras (GS Portoscuso) con un ritardo di oltre un minuto. Terzo posto per Paolo Massenti (Bike Tour 4 Mori) che ha preceduto di un secondo Giuseppe Lampis, compagno di Piras. In quinta posizione Francesco Reina (Due Leoni Sant’Antioco).

Nella categoria femminile doppietta Donori Bike con Daniela Lampis (40.34) che ha preceduto Maria Elena Cogoni (46.27). A fine corsa sono stati consegnati i premi ai primi tre classificati di ogni categoria, consegnati dal sindaco Pinna, dagli assessori Valdes e Fausto Tuveri (Agricoltura) e dalle consigliere comunali Manuela Schirru e Patrizia Soldovilla.

© Riproduzione riservata