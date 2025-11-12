Equitazione, nuovo appuntamento col Dressage e il Completo a Tanca RegiaProgramma ricco nel fine settimana ad Abbasanta
Doppio appuntamento nel fine settimana nell’impianto di Tanca Regia ad Abbasanta. Organizzate dall’Asvi, l’agenzia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, si terranno due manifestazioni all’insegna del Dressage e del Completo.
Venerdì alle 8.30 prenderà il via il Concorso Nazionale C di Dressage. Due le competizioni previste: 4 anni Asvi-FEI Giovani cavalli 4 anni e 5 anni Asvi-Fei Preliminary Dressage Giovani Cavalli di 5 anni. Sabato e domenica sarà invece il turno del Completo Categorie Nazionali e del Campionato Regionale.
Nutrito il programma, che vedrà in gara le le categorie CN 50, CN80 (una gara ha 1.500 euro di montepremi) e CN80 Giovani Cavalli (con 5.500 euro di montepremi), CN100 (una gara ha 2.000 euro di montepremi) e CN100 Giovani Cavalli (con 5.500 euro di montepremi), CN1* (con 2.500 euro di montepremi) e CN1* Giovani Cavalli.
Tre le prove del Completo tra dressage, salto ostacoli e cross nel percorso di campagna con ostacoli naturali.