La bandiera dei Quattro Mori sventola forte alla Turin Endurance Cup con Paola Musio e Letizia Orecchioni. Le due amazzoni sarde sono, infatti, tra le protagoniste della manifestazione valida come 3ª Tappa di Coppa Italia Circuito Fise, andata in scena nel fine settimana in Piemonte.

La gara internazionale di Endurance ha radunato presso il Centro Ippico Bjump di Frossasco, per l’evento curato dal Picco Asd, 180 binomi provenienti da 15 regioni italiane ma anche da Argentina, Canada, Arabia Saudita e Svizzera.

Le amazzoni isolane si sono cimentate nel tracciato di 120 km, Fei 2*, riservato ai cavalli di 8 anni e oltre, che si è snodato sulle strade e sentieri tra Frossasco, Pinerolo, Buriasco e Piscina. In sella all’anglo arabo Una Lady di 13 anni, Paola Musio si è classificata all’ottavo posto con una media di gara 15,43 km/h, sfiorando il sesto posto, mentre Letizia Orecchioni con il suo Amore, purosangue arabo di 10 anni, ha chiuso undicesima alla media di 14,6 km/h.

«Pur tutelando la freschezza dei cavalli, le due amazzoni - sottolinea Gian Michele Nonne, referente Endurance per la Fise Sardegna – potrebbero avere ottenuto l’accesso all’ambita finale di Arezzo». Durante la competizione Paola Musio e Letizia Orecchioni hanno preferito adottare una condotta prudente, senza spingere troppo, visto il caldo e la relativa lunga assenza dal campo gara dei loro cavalli. Da segnalare a proposito che il terzo binomio sardo partito per il Piemonte, formato da Salvatore Mulas e dal purosangue arabo Aristanis, ha risentito delle alte temperature e del viaggio, e dopo due giri in velocità col gruppo di testa si è ritirato.

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