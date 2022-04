A cinque giornate dalla fine del campionato di C1, è corsa a due per conquistare la promozione diretta in Serie B. Elmas e San Sebastiano Ussana sono appaiate in testa alla classifica con 54 punti e 9 lunghezze di vantaggio sull'Alghero terzo. Questo pomeriggio per entrambe le prime della classe continuerà la sfida a distanza. L'Elmas, che rispetto all'Ussana ha il vantaggio negli scontri diretti, aprirà la giornata di oggi alle 15 sul campo dell'Ichnos Sassari. La San Sebastiano gioca invece alle 18 contro l'Oristanese.

Le altre partite. Alle 17 sono in programma le gare di Dym Sport e Futsal Alghero, rispettivamente in casa contro Villacidro e in trasferta contro lo Zb Iron Bridge. Alle 17.30 si affrontano Villaspeciosa e Delfino per provare ad allontanarsi ulteriormente dalla zona playout. Stesso obiettivo per la Futsal 4 Mori, nell'impegno esterno contro l'Happy Fitness Center ultimo. Si gioca martedì, alle 21.15, il match salvezza tra Cus Cagliari e Villasor.

Femminile. Domani in campo in Serie A femminile l'Athena Sassari che affronta in trasferta il fanalino di coda Padova. In A2 femminile, gioca solo la Jasnagora, che ha anticipato di una settimana la gara casalinga contro l'FB5 Team Rome.

