Nel campionato di Eccellenza, il Calangianus è una delle società che si sta muovendo con grande impegno sul mercato estivo.

Dopo la conferma di Gonzalo Perez, la società giallorossa rinnova il contratto, per la terza stagione di fila, al difensore romeno Ciprian Dombrovoschi, classe 1993, e, per il quarto anno consecutivo, al difensore Romolo Putzu (classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell’Olbia).

Pedine importanti dopo l’ottima annata con la squadra di Simone Marini che quest’anno per trequarti di campionato ha lottato per un posto playoff per la Serie D. E intanto la società si guarda attorno anche per qualche rinforzo importante.

