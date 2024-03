Vero che il bottino di appena 4 punti potrebbe apparire piuttosto esiguo ma in un computo finale riacquisteranno un certo peso specifico. Ci riferiamo ai tre pareggi che hanno interessato le galluresi dell'Eccellenza, dopo l'undicesima giornata di ritorno.

Partiamo d'obbligo dal derby che vedeva a confronto sotto il "Limbara" la capolista Ilvamaddalena e il Tempio, secondo. Ne è scaturito uno 0-0 non di certo noioso, l'unico senza reti della giornata. Inoltre, avendo pareggiato entrambi in trasferta anche il Calangianus a Iglesias (1-1) e il San Teodoro Porto Rotondo (4-4) a Oristano contro la Tharros, ne scaturisce, per la prima volta in stagione, che nessuna è rimasta a secco, apportando così qualcosa alla loro classifica.

Ciò che si riverbera in classifica non prevede calcoli astrusi, ma al contrario, semplici e lineari. Gli isolani di Carlo Cotroneo hanno cercato e ottenuto ciò che volevano, ossia conservare un margine consistente per veleggiare sereni verso la serie D. Gli azzurri di Giuseppe Cantara hanno provato con forza e convinzione a mettere loro il bastone tra le ruote, ma non sono stati assistiti dalla fortuna. Rimane a Gomez e compagni la soddisfazione di aver ottenuto in campionato due pareggi (entrambi 0-0) e in Coppa Italia una vittoria per parte, che significa essere riusciti a tener testa alla capolista. Ma soprattutto di aver mantenuto il gradino più alto dei play off solitari, e con una partita (in casa contro il Bosa), da recuperare.

Il San Teodoro in svantaggio per 3-0 nella prima frazione, nella ripresa ha messo in campo tutto l'orgoglio che aveva in corpo, e anche grazie al duo Ruzzittu e il bomber Mulas (22 centri all'attivo) concludeva la sua lunga trasferta riportando in laguna un ottimo punto, assai utile per classifica e morale. Da un’altra lunga trasferta, a Iglesias, ha riportato in Gallura un ottimo punto il Calangianus (1-1). Risultato questo che consente ai giallorossi, sempre quint'ultimi, di vantare 8 lunghezze di vantaggio sulla quart'ultima, cioè soltanto uno in meno, erano 9, rispetto alla settimana scorsa. In buona sostanza tutto è rimasto invariato.

