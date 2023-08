Antipasto di campionato al Nino Manconi di Tempio dove la squadra locale allenata da Giuseppe Cantara ha svolto un allenamento congiunto con l'Ilvamaddalena.

Entrambe disputeranno il campionato di Eccellenza.

Al termine la classica amichevole. A passare per primi in vantaggio sono i galletti con Igene, che ribadisce in rete un bellissimo passaggio di Bulla.

Rispondono gli ospiti che ribaltano con Facundo e Basil portando gli ospiti sull'1-2 .

Tanti cambi nella ripresa con l'Ilva ancora in gol con Facundo.

Accorcia le distanze Virdis con un bel colpo di testa su assist di Donati. Allunga l'Ilva su pasticcio difensivo che causa uno sfortunato autogol e negli ultimi minuti di assalto ancora Virdis realizza per i galletti per il 3-4 finale.

Ora, per entrambe, testa alla Coppa Italia di categoria, dove affronteranno, rispettivamente, in un doppio confronto, il Calangianus e il San Teodoro-Porto Rotondo.

