Dopo anni alla guida dell’USD Atletico Uri, il presidente Giampiero Pilo ha annunciato ufficialmente le proprie dimissioni dalla carica, segnando la fine di un ciclo che ha accompagnato una delle fasi più significative della storia recente del club giallorosso.

In un comunicato diffuso oggi, Pilo ha spiegato che la decisione nasce dalla convinzione che “ogni ciclo abbia il suo naturale compimento” e dalla volontà di aprire una nuova fase per la società.

Nel suo messaggio, l’ormai ex presidente ha ripercorso i principali risultati raggiunti durante il suo mandato. Tra questi spiccano la promozione della prima squadra maschile in Serie D e la permanenza per quattro stagioni consecutive nel massimo campionato dilettantistico nazionale, un traguardo che ha contribuito a consolidare il prestigio dell’Atletico Uri nel panorama calcistico sardo.

Pilo lascia una società che definisce “solida e competitiva”, con la squadra femminile impegnata nel campionato nazionale di Serie C e capace di conquistare la salvezza attraverso i play-out. Positivi anche i risultati ottenuti dalle altre formazioni del club, tra cui il quinto posto dell’Eccellenza femminile e il percorso della squadra maschile nel campionato di Eccellenza.

Particolare attenzione è stata dedicata al settore giovanile, che conta circa 125 tesserati e garantisce la presenza dell’Atletico Uri in tutte le categorie. Un patrimonio sportivo che, secondo Pilo, rappresenta uno dei maggiori motivi di soddisfazione del lavoro svolto negli anni.

Nel comunicato, il presidente uscente ha inoltre sottolineato la solidità economica della società, evidenziando come il club si presenti oggi strutturato e privo di esposizioni debitorie.

Non sono mancati i ringraziamenti rivolti a dirigenti, staff tecnici, atleti, collaboratori, sponsor e tifosi, che hanno contribuito alla crescita del progetto sportivo. Un pensiero finale è stato dedicato a chi raccoglierà il testimone alla guida della società, con l’augurio di poter proseguire il percorso di sviluppo intrapreso.

Con le dimissioni di Giampiero Pilo si chiude dunque un capitolo importante per l’Atletico Uri, che si prepara ora ad affrontare una nuova fase della propria storia, alla ricerca di continuità e nuovi traguardi sportivi.





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