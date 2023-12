In Eccellenza l’Ilvamaddalena è già campione d'inverno, con due giornate d'anticipo sulla fine del girone d’andata. Percorso quasi netto per gli isolani, che puntano a rivincere il massimo campionato regionale come già avvenuto nel 2021-2022: con dieci vittorie e quattro pareggi sono l’unica squadra imbattuta del torneo, finora dominato col +7 sulla seconda. E spesso la fisicità dell’Ilva si è fatta sentire, oltre che sui calci piazzati, nel finale con gol decisivi come nel successo venerdì per 1-3 a Villasimius (era 1-1 fino all’82’). Per chiudere l’anno l’attenzione si sposta sulle inseguitrici, in particolare su Ghilarza (terzo a 26 punti dopo il 3-2 al Taloro) e Ferrini (seconda a 27) che si sfideranno sabato nel big match della penultima d’andata e del 2023. «È un momento un po' particolare per i tanti assenti che abbiamo: ci siamo detti di stare ancor più compatti e sacrificarsi ulteriormente», afferma il centrocampista della Ferrini Sandro Scioni, doppietta venerdì nel 3-1 al Bosa. «Per la prossima abbiamo perso anche Boi squalificato e Carboni infortunato, mancheranno altre due pedine ma lo spirito dovrà rimanere lo stesso di tutta la stagione».

Le altre. È uscito dal podio il Tempio, battuto 1-0 dal Calangianus nel derby gallurese. Alla neopromossa di Giuseppe Cantara, che sta comunque disputando un campionato eccellente, manca ancora la prima affermazione in trasferta dove ha segnato appena due gol. Fra i risultati più larghi nel turno dell’Immacolata da segnalare il 6-1 dell'Ossese sul Sant'Elena ora penultimo, sfida che si ripeterà nella finale di Coppa Italia (data probabile, ma ancora non ufficiale, il 30 dicembre) e i 4-1 del Barisardo sulla Tharros (miglior risultato stagionale per la neopromossa allenata da Claudio Bonomi) e del San Teodoro del capocannoniere Alessio Mulas sul Carbonia del rientrante allenatore Diego Mingioni. Prima vittoria per la Villacidrese, che dopo l’1-0 sul Li Punti oggi ha annunciato l’ingaggio del centrocampista Louise Parfait, oltre 100 presenze in Serie B, per proseguire la rincorsa salvezza.

